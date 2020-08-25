لبنان | الجيش يوضح التسمية المعتمدة للمادة الكيميائية التي تم الكشف عليها في المرفأ

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الجيش اللبناني
الحاقاً ببيانها السابق، المتعلق بالكشف على مستوعبات تحتوي على مواد كيميائية، أوضح قيادة الجيش ان التسمية العلمية المعتمدة للمادة التي تم الكشف عليها ومعالجتها في المرفأ، هي حمض الهيدروكلوريك (Hydrochloric Acid) فاقتضى التوضيح.
وكان صدر أمس عن قيادة الجيش البيان الآتي:
“تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 14/ 8/ 2020 و22/ 8/ 2020، تمّ الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطراً.
وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ”.
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