لبنان | هذا هو موعد استقبال مستشفى السان جورج لمرضى كورونا

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حمد حسن التقى وفدا من مستشفيي الرسول الأعظم وسان جورج الحدث
استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفدا من مستشفيي الرسول الأعظم وسان جورج الحدث، ضم مدير عام مستشفى الرسول ورئيس مجلس إدارة مستشفى سان جورج الدكتور محمد بشير، ومدير عام سان جورج الدكتور حسن عليق، والمدير الطبي في مستشفى الرسول الدكتور حسن حمود، ومسؤول العلاقات العامة فيها فادي العزير، في حضور مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار.
واطلع الوفد الوزير حسن، على جهوزية مستشفى سان جورج للبدء باستقبال المصابين ب COVID-19 ابتداء من الاسبوع المقبل، تنفيذا للقرار المتخذ بتحويل المستشفى بأكمله إلى مستشفى خاص بمرضى كورونا.
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