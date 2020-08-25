لبنان | مذكرات توقيف وجاهية بحق 3 موظفين في المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مذكرات توقيف وجاهية بحق 3 موظفين في المرفأ استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ثلاثة موظفين في المرفأ هم: مصطفى فرشوخ، ميشال نحول ووجدي قرقفي. واصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليصبح عدد الموقوفين بمذكرات قضائية 12 شخصا.

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