لبنان | وزيرا الصحة والاعلام في مؤتمر مشترك لمواجهة تفشي الوباء: المعركة مفتوحة مع وباء كورونا والخطر موجود وحقيقي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد وزيرا الصحة العامة والاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن والدكتورة منال عبد الصمد نجد مؤتمرا صحافيا مشتركا، تم خلاله التركيز على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الوزارات ومكونات المجتمع ووسائل الإعلام على اختلافها لتعزيز سبل مواجهة الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا.

استهل الوزير حسن المؤتمر الصحافي بالتأكيد “أن المعركة مفتوحة مع وباء كورونا والخطر موجود وحقيقي وداهم، وكل الإجراءات التي علينا تطبيقها يجب إدراجها تحت خانة التعاون والإلتزام والمسؤولية”، لافتا إلى أن “النجاح الذي تحقق في مواجهة الموجة الأولى من الوباء كان نتيجة التعاطي بواقعية مع إمكاناتنا ونتيجة وعي المجتمع اللبناني المتمايز عن الكثير من الدول، ما جعل لبنان يحصد ثناء المرجعيات الطبية الدولية. ولكننا كنا مدركين أن هذه جولة من جولات الصراع مع الوباء”.

ونبه وزير الصحة من أن “ثمة مفارقة حاليا، حيث يبدو أن ثمة من كان منزعجا ومغتاظا من الذي تم تحقيقه في مواجهة الموجة الأولى، فيعمل حاليا على تعكير المواجهة ويبادر بشكل أو بآخر إلى تشويه وتبديد كل الإجراءات والمساعي التي يتم بذلها للسيطرة على الموجة الثانية. لذا، تتم تعمية الحقائق والتغطية على تسعة وتسعين في المئة من الجهود المبذولة وتعميم حالة شاذة قد تشكل واحدا في المئة وربما واحدا في الألف! وهذا ما يطرح خطر تبديد جهد يتم وفق خطة استراتيجية واقعية تحاكي الإمكانات”.

وتحدثت وزيرة الاعلام، فقالت: “في مثل هذا اليوم منذ ستة اشهر، اجتمعنا وأطلقنا باكورة التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والاعلام، وعقدنا مؤتمرا صحافيا بهدف انشاء خلية ازمة اعلامية وطنية داعمة، ويومها سجلت أول حالة كورونا في لبنان”.

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اضافت: “الفرق بين المؤتمر السابق واليوم، انه في الاول كانت هناك حالة كورونا واحدة، أما اليوم فاصبح هناك 13000 حالة. في السابق لم تسجل اي حالة وفاة اما اليوم فهناك 126 حالة وفاة. كما اننا كنا حكومة فاعلة أما اليوم حكومة تصريف اعمال، لكن عملنا ما زال كما كان، فنحن أمام قضية ومسؤولية وطنية”.

وقالت: “أجرت وزارة الاعلام شراكة مع منظمات دولية وعالمية مثل undp واليونيسف واليونسكو لاطلاق حملات توعية من خلال افلام فيديو تحذر من الشائعات، كما تم اطلاق صفحة الكترونية لمكافحة الاخبار الكاذبة، لان مهمتنا نقل الخبر الصحيح والصادق والدقيق وليس سرعته.

هدفنا مكافحة الاخبار الزائفة التي تؤدي الى انهيار المجتمع، فكانت هذه الصفحة الالكترونية التي تهدف الى التأكد من اخبار كورونا، بالاضافة الى انشاء منتدى وطني ودولي لمكافحة الاخبار الزائفة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والاطباء والصحافيين الكبار الذين عرضوا تجاربهم في هذا المجال، الى جانب تدريب المحررين في “الوكالة الوطنية للاعلام” للتحقق من صحة الخبر بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكذلك التعاون مع كل المؤسسات الرسمية والدولية للحصول على الخبر الصحيح”.

وقالت: “اؤكد التعاون بين وزارة الاعلام وكل المؤسسات والاجهزة لنقمع الاخبار الكاذبة والمضللة، فكل وسيلة اعلامية مسؤولة سواء عن نشر المرض او نشر التوعية، وليس من الخطأ التشهير بكل من ينقل معلومة كاذبة ليكون عبرة لغيره كي لا يكون موضع ثقة”.