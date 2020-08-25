لبنان | عون خلال استقباله وزير الخارجية القطري: لبنان ممتن لوقوف قطر إلى جانبه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

عبّر رئيس الجمهورية ميشال عون عن امتنان لبنان لوقوف دولة قطر الى جانبه في المحنة التي اصابته بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

وأشار خلال استقباله في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على رأس وفد الى ان “هذا الموقف ليس بغريب عن دولة قطر واميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي اكد في كل المناسبات انه مع لبنان وشعبه في كل الظروف، وآخرها مشاركته شخصيا في المؤتمر الدولي الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وخصص لدعم بيروت والشعب اللبناني”.

وشكر عون قطر اميرا وحكومة وشعبا على ارسالها مساعدات فورية عبر جسر جوي تضمن فريق بحث وانقاذ، معربا عن تقديره “لمنح قطر المواطنين اللبنانيين المقيمين فيها والموجودين حاليا في لبنان الاولوية في موافقة الدخول الاستثنائية الى قطر”.

وعرض الرئيس عون للأضرار التي لحقت بمرفأ بيروت، “الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، وبالمباني السكنية والمكاتب، ناهيك عن المباني الاثرية التي تعرضت للدمار”، مرحبا بـ”أي مساعدة يمكن ان تقدمها قطر في مجال اعادة اعمار الاحياء المنكوبة”.

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وحضر اللقاء عن الجانب القطري، رئيس جهاز أمن الدولة عبد الله محمد الخليفي، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب وزير الخارجية سعد بن علي الخرجي، والسيدان حمد الكبيسي وعبدالله السليطي.

وعن الجانب اللبناني حضر، الوزير السابق سليم جريصاتي، المديران العامان لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وللأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمستشارون العميد بولس مطر ورفيق شلالا والمهندسان أنطوان سعيد وإبراهيم برباري.

بدوره، رأى الوزير القطري الى ان “العلاقات بين الشعبين القطري واللبناني علاقات اخوة، وطبيعي ان يقف الشعب القطري الى جانب لبنان”.

ولفت الى ان زيارته “تدل على اهمية ما يربط بين البلدين الشقيقين”. وأكد ان قطر “سوف تساعد لبنان على تجاوز هذه المحنة وتساهم في رفع الاضرار وتلبية الحاجات الملحة للعائلات المتضررة في ضوء الخطة الموضوعة لدعم لبنان وشعبه”.

وكشف عن “وجود خطة قصيرة المدى لمعالجة الاضرار الفورية واخرى طويلة الامد”.