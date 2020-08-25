لبنان | دياب: الأولوية اليوم لإعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن يكون انفجار مرفأ بيروت آخر كارثة يواجهها لبنان.

وكشف دياب خلال زيارته غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت عن أن العديد من السفراء أشادوا بالعمل الذي يقوم به المجتمع المحلي والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الدولية والجمعيات الشبابية.

وأكد دياب أن إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج والتي ستصل قريبا.

وقال: “الأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها”. وشكر الجيش والقوى الأمنية والبلدية والمحافظة والصليب الأحمر ومؤسسات الدفاع المدني والمجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات.

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وشدد على ان لبنان لن ينسى الدور الذي تقومون به، كما شكر كل الدول التي لعبت دورا كبيرا عبر تقديم المساعدات في كل المجالات، منها الصحية ومواد البناء والغذاء وغيرها.

وأضاف: “سنعمل بالتعاون مع الجميع ومع الوزراء المعنيين لتسهيل عملية تقديم المساعدات”.

وزار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت، يرافقه الوزيران زينة عكر ومحمد فهمي، وجال مع رئيس الغرفة العميد الركن سامي الحويك على مختلف الأقسام واطلع على سير العمليات التي تتضمن جمع معلومات المسح، استحداث مركز لتلقي اتصالات المواطنين المتضررين من الانفجار، عزل المباني المهددة بالانهيار والمباشرة بتدعيمها، المحافظة على المباني التراثية، التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وتوزيع المساعدات على المنكوبين.