لبنان | بهاء الحريري: الهجوم على البطريرك الراعي مرفوض وهو بمثابة أب لي ولكل اللبنانيين الشرفاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 4 دقائق

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على موقع “توتير” مؤكداً رفضه هجوم صحيفة “الأخبار” على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث قال:

“١- نرفض الهجوم غير المبرر على البطريرك الراعي من صحيفة الأخبار.

ونجدد تأكيدنا على مساندة البطريرك الراعي بدعوته للحياد في لبنان والتي تخالف رغبات البعض في جر وطننا لمحاور دمرت إقتصاده ونسيجه الإجتماعي وأبعدته عن داعميه عربياً ودولياً”.

وفي تغريدة ثانية أكد الشيخ بهاء “٢- البطريرك الراعي بمثابة أب لي شخصياً ولكل اللبنانيين الشرفاء ونرفض التطاول عليه فهذا تطاول على كل اللبنانيين السياديين الشرفاء وسيحاسب التاريخ من لم يتحرك دفاعاً عن غبطته”.