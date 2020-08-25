الأمن العام
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها قامت بدوريات للإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني.
وأشارت الى ان الكمية بلغت المستلمة من شركات التوزيع .9.322.743. وأوضحت أنه تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.
وجاء في البيان الكامل للمديرية العامة للامن العام:
“في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 24/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية.
بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /9.322.743/ تسع ملايين وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ليتراً من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الأمن العام” يشرف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت في طرابلس والزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.