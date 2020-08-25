لبنان | وزير خارجية قطر: لا وديعة قطرية إنّما دعم قطري للبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير خارجية قطر من قصر بعبدا على التضامن مع الشعب اللبناني.

وقال الوزير: “ما حصل من خسارات في الأرواح في بيروت هزّنا والموقف القطري ثابت على دعم الجهود للخروج من هذه الأزمة”.

وأضاف وزير خارجية قطر: “نحن على وشك إنهاء دراسة إعادة إعمار المدارس المتضرّرة ولدينا تصوّرات سيتمّ بحثها مع الحكومة للخروج من الأزمة الإقتصادية “.

وشدد على وجوب العمل على الاستقرار السياسي والإصلاحات بعيداً عن أيّ ضغوط خارجية. وكشف الوزير عن أنه لم يتمّ الحديث عن أيّ وديعة قطرية إنّما الحديث هو عن دعم.

وقال: “مستمرون في المحادثات ونسعى لأن يكون هناك مشاريع إستثمارية تدعم الإقتصاد وتعود بالنفع على الشعبين”.

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وتأتي زيارة الوزير القطري على اثر انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر نصف العاصمة بيروت.

ووقع انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 4 آب أدى إلى سقوط اكثر من 170 قتيل وأكثر من 6000 جريح، وأصرح اليوم أحد المسؤولين بأنه لا يزال هناك 7 مفقودين تحت الركام.

وفي ثوان معدودة، دمّر الانفجار المرفأ بالكامل وتحوّلت الشوارع النابضة بالحياة في جواره إلى ركام.

لكن مواقع التوصل لم تكتف بمشاهد الدمار المروعة، بل أضافت لها صورا التقطت في أزمنة وأمكنة أخرى.

وأثارت الكارثة التي حلّت ببيروت تضامنًا واسعًا عربيًّا وعالميًّا، لكن الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية عن إضاءة في مصر أو في تونس أو في سوريا بألوان العلم اللبناني هي أخبار غير صحيحة، والصور المرفقة بها إما مركّبة في معظمها، أو قديمة ملتقطة في مناسبات سابقة.