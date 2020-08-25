لبنان | بعد اتهامه بالمباشر بإدخال باخرة الأمونيوم إلى لبنان… باسيل يدّعي على ديما صادق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تقدم وكيل النائب جبران باسيل بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق الإعلامية ديما صادق بجرم بث اشاعات واخبار كاذبة مقصودة بهدف ايهام الرأي العام عن وجود مسؤولية ودور مزعومين للنائب باسيل في انفجار المرفأ.

وجاء في البيان:

“صدر عن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل البيان التالي:” بتاريخ 8/25/ 2020 تقدمت بوكالتي عن النائب باسيل بإستحضار دعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق السيدة ديما صادق سجلت تحت رقم 422 /2020 لمطالبتها بالعطل والضرر المحدد بصورة مؤقتة بمبلغ مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، لبثها اشاعات واخبار كاذبة مقصودة بهدف ايهام الرأي العام عن وجود مسؤولية ودور مزعومين للنائب باسيل في انفجار المرفأ، وتعمد حرف مسار التحقيقات القضائية وتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة عن مضمون التحقيقات القضائية في حين انها تحوز على مستندات تثبت كذب مزاعمها مما يلحق بالموكل ضرراً جسيماً عبر الزج بإسمه في جريمة شكلت كارثة وطنية كبرى”.

وأضاف البيان، “استثمار هذه الاخبار الكاذبة في الكيدية السياسية بصورة مبرمجة تشكل بروباغندا اعلامية للتضليل والنيل من سمعة الموكل والحزب الذي يترأسه وما يمثله على الصعيدين السياسي والشعبي”.

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وتقدم وكيل باسيل بالدعوى ضد صادق على خلفية تغريدة نشرتها عبر “تويتر” اتهمت باسيل بالمباشر على أنه مسؤول عن طلب باخرة الامونيوم إلى المرفأ.

وجاء في التغريدة:

“جبران جاب باخرة الامونيوم ع لبنان.

طلعت باخرة الأمنيوم جاي بطلب من وزارة الطاقة لما كان جبران وزير.

وزير الطاقة كان بدو يعمل مسح بري اذا في نفط بالبترون.

جاب معدات للمسح.

طلع فش نفط.

قال خلليني رجع هالمعدات.

اجت وزارة الطاقة قالت جيبولي ارخص باخرة تنقل المعدات عالاردن. اجت باخرة الموت”.