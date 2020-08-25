لبنان | بالصورة – مروج مخدرات ينشط في مدينة صور وجوارها في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 7 دقائق

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو ع. ط. (مواليد عام 1989، لبناني) بجرم ترويج مخدرات في مدينة صور وجوارها وهو من أصحاب السوابق في مجال تجارة وترويج المخدرات ومطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم تجارة وترويج مخدرات.

وبتفتيشه ضبط بحوزته 8 أكياس نايلون بداخلها مادة السالفيا وكيس نايلون صغير بداخله مادة حشيشة الكيف معدة للترويج.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بترويج المخدرات في مدينة صور وجوارها لعدد كبير من الزبائن، بحيث جرى توقيف بالتاريخ ذاته اثنين منهم وهما كل من اللبنانيين:

– ح. ج. (مواليد عام 1990)

– م. د. (مواليد عام 1998)

بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطي المخدرات وأنهما يستحصلان عليها من الموقوف (ع. ط.).

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

وجاء في البيان الكامل لقوى الأمن الداخلي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول نشاط أحد مروجي المخدرات في مدينة صور وجوارها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها قطعات هذه الشعبة، جرى تحديد هوية المروج، ويدعی:

Advertisements

– ع. ط. (مواليد عام 1989، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق في مجال تجارة وترويج المخدرات ومطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم تجارة وترويج مخدرات.

بتاريخ 21-8-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكّنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صور -مدخل الحارة القديمة، وبتفتيشه ضبط بحوزته 8 أكياس نايلون بداخلها مادة السالفيا وكيس نايلون صغير بداخله مادة حشيشة الكيف معدة للترويج. بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بترويج المخدرات في مدينة صور وجوارها لعدد كبير من الزبائن، بحيث جرى توقيف بالتاريخ ذاته اثنين منهم وهما كل من اللبنانيين:

– ح. ج. (مواليد عام 1990)

– م. د. (مواليد عام 1998)

بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطي المخدرات وأنهما يستحصلان عليها من الموقوف (ع. ط.).

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.