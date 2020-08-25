لبنان | طقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - يسيطر طقس غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الأيام المقبلة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

وفي السياق، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، علما أن معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع بداية انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية ورياح ناشطة احيانا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا بالإجمال مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والمناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية.

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– الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,06 ساعة غروب الشمس: 19,15