لبنان | الأبيض يدق ناقوس الخطر: الأسرّة المخصصة لـ”كورونا” أوشكت على الامتلاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس الأبيض، أن “لبنان لا يزال يشهد أرقاماً عالية في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا”، منوهاً بأن “أكثر من 10% من الفحوصات التي يتم إجراؤها تأتي نتيجتها إيجابية”.

وأوضح الأبيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن المعدل الأسبوعي للوفيات أعلى من المعدل العالمي، والأسرّة المخصصة لـ”كوفيد 19″ أوشكت على الامتلاء.

وقال: “مع ذلك، من الواضح أن الإغلاق الجزئي الذي بدأ قبل 4 أيام لا يحظى بشعبية كبيرة”.

وأشار الأبيض إلى أن الأشخاص العاديين الذين يمرون بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، جائحة لم يكن لها مثيل في قرن، وأكبر انفجار غير عسكري في التاريخ الحديث، لديهم ما يكفي، ولا يجب أن نطلب منهم الاختيار بين الجوع أو المرض لهم ولأحبابهم.

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وسأل: “هل يمكننا إيجاد حل وسط؟ سيتطلب الأمر من السلطات والشركات والمجتمع، أن يحسنوا أداءهم بشكل ملحوظ. إنه طلب كبير. في هذه الأثناء، يجب على المرء أن يظل إيجابيا، وأن يحافظ على تركيزه وتماسكه”.

في سياق متصل، انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس بشكل ملحوظ إذ سجلت وزارة الصحة أمس حالتي وفاة و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يعد انخفاضاً بالنسبة للأيام الماضية.

وعقب ارتفاع الأرقام بشكل جنوني، عاد لبنان إلى التعبئة العامة وسط التزام خجول جداً إثر الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يمرّ بها لبنان، بات من المستحيل أن يعيش المواطن من دون عمل.