لبنان | أبو الحسن: أي صنف من الساسة انتم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 8:53 صباحًا

أكد النائب هادي أبو الحسن أن سلوك الفريق الحاكم يعكس غطرستهم وعنجهيتهم واستخفافهم بكل شيء وكأنه لا كارثة حلّت ولا ضحايا سقطت ولا دماء سالت ولا أسر تهجّرت ولا عاصمة نُكبت.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “تتركون الناس تلملم جراحها وانتم تتلهون في نهش ما تبقى من أشلاء الوطن، صدمتم من أتى لمساعدتنا وخذلتم القريب والبعيد، أي صنف من الساسة انتم؟”.

في السياق، وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب وأدى إلى سقوط أكثر من 170 ضحية وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين قيل إن عددهم 52 أمس.

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ووقع هذا الانفجار الذي دمر نصف العاصمة على أثر سياسات الدولة الفاشلة المتعجرفة والمتسلطة التي تغطي سلاح غير شرعي “على عينك يا تاجر”.

وبعد أقلّ من ساعة على الانفجار، ظهر على مواقع التواصل باللغة العربية خبر منسوب لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية يتحدّث عن استهداف أسلحة لحزب الله في مرفأ بيروت، لكن الحقيقة أن الصحيفة لم تنشر خبرا من هذا القبيل.

وفي ثوان معدودة، دمّر الانفجار المرفأ بالكامل وتحوّلت الشوارع النابضة بالحياة في جواره إلى ركام.

وأثارت الكارثة التي حلّت ببيروت تضامنًا واسعًا عربيًّا وعالميًّا، لكن الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية عن إضاءة في مصر أو في تونس أو في سوريا بألوان العلم اللبناني هي أخبار غير صحيحة، والصور المرفقة بها إما مركّبة في معظمها، أو قديمة ملتقطة في مناسبات سابقة.