وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمل “حمد حسن” في مقابلة مع قناة “الجديد” أن الوزارة “وجهت إنذارات لعدد من المختبرات بسبب اللغط الذي يحصل في نتيجة الـpcr”.
وأضاف الوزير حسن أن “موضوع التأكّد من نتيجة فحص الـpcr ليس متروكاً ووزارة الصحة تتتبّع الحالات بشكل دوري”.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان عدد من المستشفيات يسجّل أنّ سبب وفاة بعض المرضى هو فيروس كورونا لتحصيل استفادة مادية..
ردّ حسن: “قد يكون اللغط الذي يحصل بسبب اتفاق حصل بين شركات التأمين الضامنة وبعض المستشفيات الخاصة بسبب تسعيرة ليلة المريض في العناية الفائقة، وهذا الاتفاق رفضته وزارة الصحة”.
إلى ذلك أوضح حسن اننا “في وضع صحي طارئ وهذا يتيح لوزارة الصحة إجراء ما يلزم للوصول إلى الحقيقة”، مشيراً إلى كمية من المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الوزارة عن معطيات كورونا.
وأعلن أنّ “نسبة الوفيات في الفيروس بلبنان هو 1%”، لافتاً إلى أنّ “هدفنا في الوزارة هو الوصول إلى أقل عدد ممكن من الوفيات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: نسبة الوفيات بالفيروس في لبنان هو 1%.. ووجهنا إنذارات لعدد من المختبرات بسبب اللغط الذي يحصل في نتيجة الـpcr لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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