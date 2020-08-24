لبنان | اللجنة الطبية في القبيات: 40 فحصا للمخالطين لـ4 مصابين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلنت اللجنة الطبية في خلية الأزمة في القبيات انه “بعدما تبين وجود حالتي كورونا في القبيات وحالتين في عندقت، وبسبب تخالط هذه الحالات مع محيطها، وبعد عمل اللجنة الطبية واللجان المختصة على متابعة حجر المخالطين، تم إجراء 40 فحص pcr اليوم في 24 آب 2020 للمخالطين عن قرب للحالات الأربعة والذين لم يجروا حتى الآن فحص pcr.

ونقل نصف العينات إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي و النصف الآخر إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي على أن تصدر نتائجها تباعا في الأيام المقبلة”.

مع تمني السلامة الجميع وعلى أمل أن تكون النتائج سلبية، نود إعلامكم أن هذا لا يغير بمسار الحجر وبضرورة إكماله حتى اليوم الرابع عشر بعد مخالطة المصاب حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية.

وكانت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ قد أعلنت في تقريرها اليومي عن “تسجيل 457 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 13155 حالة”.