لبنان | وزير الدفاع الإيطالي زار المرفأ وتوجه على متن السفينة سان جوستو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 10 دقائق

زار وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني مرفأ بيروت، حيث تفقد مكان ترافقه سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري، رئيس البعثة وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، قائد القطاع الغربي لبعثة اليونيفيل الجنرال أندريا دي ستاسيو، قائد البعثة العسكرية الايطالية الثنائية في لبنان الجنرال أنتوتشي، قائد الفريق المسؤول عن عملية الإغاثة Emergenza Cedri الجنرال دي بلازي، قائد السفينة ETNA القبطان كازاتو، وقائد السفينة San Giusto القبطان كوتشينيلو.

وتحدث غويريني فرحب ب”الجنود الإيطاليين الذين وصلوا أمس إلى لبنان، حيث باشروا بالمهمة الإنسانية لصالح اللبنانيين”، وقال: “إن العمل الذي سيقومون به في هذه المهمة الإنسانية المهمة يشرف إيطاليا ويشرفهم، فالجيش الإيطالي لم يتوقف على مدى 38 سنة عن تواجده في لبنان”.

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وأكد “استمرار المساعدة الضرورية للبنانيين”، مشددا على “العمل الحساس الذي يقوم به يوميا قرابة 1200 جندي إيطالي يعملون في بعثة الأمم المتحدة”.

وأكد غويريني لديل كول أن “وزارة الدفاع ستواصل تقديم مساهمتها الكبيرة ليس فقط من حيث الموارد البشرية، ولكن أيضا من حيث الدعم المالي واللوجستي والتدريب في مثل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

يشار إلى أن السفينة Etna وصلت اليوم الى المرفأ محملة بمستلزمات وأجهزة طبية كهربائية ومعدات حماية شخصية وغيرها من المعدات للسكان وتم افراغها وتسليمها للجيش اللبناني الذي سيسلمها بدوره الى مستشفى القديس جاورجيوس (مستشفى الروم). الانفجار وتوجه على متن السفينة سان جوستو،