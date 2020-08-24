لبنان | كم بلغ عدد الإصابات اليوم بفيروس كورونا في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 44 دقيقة آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 7:37 مساءً وزارة الصحة العامة سجلت وزارة الصحة العامة 457 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 13155 حالة. وجاء في تقريرها: Advertisements وتوزعت الإصابات على المناطق بالشكل التالي:

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