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إعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية الأربعاء المقبل للضرورات الاقتصادية الملحة
أعلنت جمعية تجار بيروت في بيان، أنه “على أثر اللقاء التجاري الوطني الموسع الذي عقد صباح اليوم في الجمعية وتلاه مؤتمر صحافي لرئيسها نقولا شماس أطلق فيه موقف المجتمعين الموحد حول ضرورة إعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية الأربعاء المقبل للضرورات الاقتصادية الملحة، مع مراعاة التدابير الصحية الاحترازية، عقد اجتماع عاجل بين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وشماس، حيث عبر فهمي عن تفهمه التام وانفتاحه الكامل لمطلب التجار واستعداده للتجاوب معهم برفع الاقفال في الساعات المقبلة، على أن يلتزم التجار مندرجات البروتوكول الصحي والوقائي الموضوع من قبل الحكومة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تجار بيروت: فهمي مستعد للتجاوب مع التجار برفع الاقفال شرط الالتزام بالشروط الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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