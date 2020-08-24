لبنان | وزير الدفاع الايطالي تفقد المستشفى الميداني في الجامعة اللبنانية بالحدت: نحن موجودون ونقدم الدعم في سبيل اعادة الاعمار ومواجهة هذه الازمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 57 دقيقة

زار وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، ترافقه السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، المستشفى الميداني الإيطالي في الجامعة اللبنانية في الحدت.

بعد جولة على اقسام المستشفى الميداني، صرح الوزير الايطالي: “ايطاليا موجودة بقواتها المسلحة منذ 38 سنة هنا في لبنان، كما تشارك القوات الايطالية في اليونيفيل، وكذلك من خلال البعثة العسكرية في لبنان والتي استجابت منذ اللحظة الاولى بعد الانفجار في مرفأ بيروت، لهذه الازمة وذلك من خلال القوات الجوية ومن خلال القوات البحرية التي ارسلت السفينتين الى مرفأ بيروت، ويتم حاليا انشاء هذا المستشفى الميداني في الجامعة اللبنانية في الحدث، وذلك كله بهدف تقديم المساعدة للشعب اللبناني وتلبية حاجاته”.

أضاف: “لا بد من التنويه بجهود العسكريين الايطاليين الموجودين هنا في هذا البلد لمساعدة الشعب اللبناني بعد هذا الحدث الكبير. كما انني رأيت الكثير من الاهتمام من قبل الشعب والمؤسسات اللبنانية وتقديرا للبنان بمشاركة القوات الايطالية في القوات الاممية اليونيفيل، كذلك عن طريق البعثة العسكرية الثنائية هنا في لبنان”.

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وتابع: “نحن موجودون ونقدم الدعم في سبيل اعادة الاعمار ومواجهة هذه الازمة، وكذلك الازمة الصحية التي كانت سائدة سابقا”.

ونوه أن “ايطاليا تريد ان تقوم بدور في تحقيق استقرار العلاقات بين الدول المختلفة والتي هي موجودة في هذه المنطقة”.

وردا على سؤال قال غويريني: “التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون وتحدثت معهم عن التزام ايطاليا بالاستجابة للازمة التي ترتبت بعد الانفجار في مرفأ بيروت. كما تحدثنا عن العلاقة بين لبنان وايطاليا، فلبنان بالنسبة إلينا بلد مهم جدا في هذه المنطقة ونشعر بصداقة ونقدر جدا التعاون القائم ما بين القوات المسلحة الايطالية والجمهورية اللبنانية، لا سيما وان القوات المسلحة الايطالية موجودة في لبنان منذ 38 عاما، وذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني على المستوى الثنائي، كما أننا نشارك بقواتنا المسلحة في اليونيفيل”.