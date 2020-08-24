لبنان | بعد تداول فيديو توزيع المساعدات الغذائية..بلدية بيروت توضح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت بلدية بيروت انه: “بتاريخ ٢١ /٨ / ٢٠٢٠ قامت مدرسة دوحة المقاصد التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا واولياء الأمور في المدرسة وبالتعاون والتنسيق مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار وبلدية المدينة وضمن حملات الاغاثة الصيداوية للعاصمة بتقديم مساعدات غذائية لتوزيعها على عدد من المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت، وتم الاتفاق على ان تنطلق عملية التوزيع من أرض بلدية بيروت في منطقة الكرنتينا بمساعدة عناصر من فوج الحرس وعدد من المتطوعين، وقد تم نقل تلك المساعدات من قبل الجمعية بسيارات تابعة لها الى ارض البلدية، وتم تأمين سيارتين من بلدية بيروت لتوزيعها”.

وأضاف البيان: “حيث أن الآليات التابعة للفوح قد تضررت بشكل كبير جداً جراء انفجار المرفأ، استعان عدد من عناصرالفوج بدراجاتهم النارية الخاصة لتسريع عملية توزيع تلك المساعدات على المتضررين حتى لا يكون هناك اي تأخير خاصة ان بعض الشوارع لا يمكن الدخول اليها بالآليات جراء الركام الموجود او بسبب منع مرورالسيارات كون وجود أبنية متصدعة تشكل خطراً على السلامة العامة”.