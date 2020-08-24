لبنان | قيادة جهاز أمن المطار توضح..تلفيق هذه الشائعات الكاذبة يسيء إلى سمعة لبنان

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 6:25 مساءً
مطار بيروت- ارشيف
صدر عن قيادة جهاز أمن المطار بيان جاء فيه: “انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا يدعي من قام بنشرها أنها مساعدات غذائية تسرق من عنابر الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي ، ويقوم بالتطاول والسخرية من مقام فخامة رئيس الجمهورية، يهم قيادة جهاز أمن المطار ان توضح ما يلي:
أولا: إن المساعدات التي تأتي الى لبنان يتم تسليمها إلى الجيش اللبناني أو الصليب الأحمر اللبناني، أو المنظمات غير الحكومية NGO بعد إتمام الإجراءات القانونية بشأنها.
ثانيا: إن هذه الصور ليست داخل مطار رفيق الحريري الدولي على الإطلاق .
ثالثا: ان تلفيق هذه الشائعات الكاذبة يسيء إلى سمعة لبنان الذي لم يعد يحتمل هذا الكم من الشائعات ، لذلك تهيب قيادة الجهاز بالمواطنين عدم التأثر بالشائعات الرخيصة التي تهدف الى خلق البلبلة والقلق بين المواطنين ، فأقتضى التوضيح”.
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