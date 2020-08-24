لبنان | قوى الامن: توقيف مروج مخدرات نشط في مدينة النبطية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مدينة النبطية على متن دراجة آلية.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية المشتبه به ومكان اقامته، بحيث نفذت كمينا محكما في المدينة المذكورة أسفر عن توقيفه على متن دراجة آلية نوع “GR150” لون اسود، ويدعى خ. ص. (مواليد عام 1993، لبناني).

كما ضبطت بحوزته /275/ غ من مادة حشيشة الكيف، /13/ حبة “ترامادول” وسكين 6 طقات. وبتفتيش منزله عثر على كمية من مادة حشيشة الكيف ودفتري لف.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.