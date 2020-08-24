كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 38 دقيقة وزارة الصحة العامة اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، “نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22/8/2020 ، وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات ايجابية. وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية 418 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذا هو عدد الحالات الإيجابية على متن رحلات 22 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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