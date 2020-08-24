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وزارة التربية والتعليم العالي
تقرر الغاء القرار رقم 17/ م/ 2015 تاريخ 22-1-2015 وتعديلاته (تكليف السيدة الدكتورة ندى عويجان بمهام ادارة المركز التربوي للبحوث والانماء) وتعود الدكتورة عويجان الى مركز عملها الاساسي في الجامعة اللبنانية.
اضافة الى تكليف السيدة الدكتورة فدى مخائيل الشامي، الاستاذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، بمهام ادارة المركز التربوي للبحوث والانماء المرتبط مباشرة بوزير التربية الذي يمارس عليه سلطة الوصاية، وذلك بالاضافة الى مهامها الاساسية بالجامعة اللبنانية.
ويلغى كل نص مخالف لا يأتلف مع مضمون هذا القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عويجان تعود الى مركز عملها الأساي بالجامعة اللبنانية… وتكليف فدى مخائيل الشامي بمهام ادارة المركز التربوي للبحوث والانماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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