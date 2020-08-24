لبنان | عويجان تعود الى مركز عملها الأساي بالجامعة اللبنانية… وتكليف فدى مخائيل الشامي بمهام ادارة المركز التربوي للبحوث والانماء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 41 دقيقة

تقرر الغاء القرار رقم 17/ م/ 2015 تاريخ 22-1-2015 وتعديلاته (تكليف السيدة الدكتورة ندى عويجان بمهام ادارة المركز التربوي للبحوث والانماء) وتعود الدكتورة عويجان الى مركز عملها الاساسي في الجامعة اللبنانية.

اضافة الى تكليف السيدة الدكتورة فدى مخائيل الشامي، الاستاذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، بمهام ادارة المركز التربوي للبحوث والانماء المرتبط مباشرة بوزير التربية الذي يمارس عليه سلطة الوصاية، وذلك بالاضافة الى مهامها الاساسية بالجامعة اللبنانية.

ويلغى كل نص مخالف لا يأتلف مع مضمون هذا القرار.