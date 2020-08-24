لبنان | مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية سلم مستشفى رفيق الحريري الجامعي مستلزمات طبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 57 دقيقة

تسلم مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة عينية من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، في حضور الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير ورئيس مجلس إدارة – مدير عام المستشفى الدكتور فراس الأبيض ومدير مكتب المركز في لبنان السيد فهد القناص، إضافة إلى رؤساء دوائر وأقسام إدارية وطبية وتمريضية.

تشمل هذه الهبة على الاحتياجات الأساسية من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان، أهمها أجهزة تنفس اصطناعي، أدوات معالجة حروق، أجهزة مراقبة للعناية الفائقة والمركزة وأيضا الأدوية والمحاليل الوريدية”.

Advertisements

في البداية، شكر اللواء خير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المساعدات التي أتت بها المملكة العربية السعودية إلى لبنان. ولفت الى “أن ما يميز هذه المساعدات هي نوعية المواد والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المستشفى في هذه المحنة الكبيرة التي يتعرض لها لبنان”.

وأكد خير “أن توزيع هذه المساعدات يتم تحت إشراف ومراقبة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”. وتوجه بنداء للمملكلة العربية السعودية ل”المساعدة مباشرة بإعادة ترميم شوارع مدينة بيروت من خلال التنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان”.

القناص

من جهته، تحدث القناص عن “أهمية مستشفى الشهيد رفيق الحريري”، معتبرا “أن هذا المستشفى هو القلب النابض لبيروت، وهو أول مستشفى استقبل حالات كورونا بالإضافة الى استقباله للجرحى المصابين جراء الحادث الأليم الذي أصاب مدينة بيروت في الرابع من آب. وقد خصصت له أجهزة ومعدات طبية خاصة يحتاجها المستشفى أهمها جهاز خاص بمعالجة الحريق وأجهزة مراقبة للعناية المركزة (Monitors) وأجهزة تنفس اصطناعية، إضافة إلى المستلزمات الطبية الطارئة والأدوية.