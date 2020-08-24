كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 60 دقيقة عكار دهمت قوة من مخابرات الجيش مباني الشعار التي يقطنها نازحون سوريون في البيره – عكار. وافيد عن إعتقال عدد من الاشخاص يعتقد أنهم على صلة قربى بالمطلوب يوسف .خ . على خلفية جريمة كفتون والذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الان اثر دهم غرفته فجر اليوم في العامرية -البيرة، من قبل القوة الضاربة في شعبة المعلومات.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دهم مباني الشعار في البيرة واعتقال أشخاص على صلة بمطلوب على خلفية جريمة كفتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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