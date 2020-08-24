لبنان | بعد استجوابه من المحقق العدلي فادي صوان..توقيف شفيق مرعي وجاهيا

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توقيف شفيق مرعي وجاهيا
تابع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته الاستنطاقية مع الموقوفين في الملف، فاستجوب المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي في حضور وكيله المحامي جورج روفايل واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
ويواصل القاضي صوان اليوم استجواب موقوفين اثنين آخرين.
وكان صوان رد مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها مرعي الاسبوع الماضي مستمهلا استجوابه بعدما اعتبر وكيل مرعي ان ما اقدم عليه موكله يتعلق بجنحة التقصير الوظيفي.
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