لبنان | طوني الرامي: غدا يوم مفصلي في تاريخ القطاع السياحي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 3:53 مساءً نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي غرد نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، عبر حسابه على “تويتر”: “ان يوم غد هو يوم مفصلي في تاريخ القطاع السياحي، نكون او لا نكون بعد سلسلة اللامبالاة من قبل السلطات تجاه هذا القطاع الذي لن يموت ولن يركع. غدا يوم الحسم والقرار، جمهور المطاعم الكتف على الكتف لأن في الاتحاد قوة. الى اللقاء وبالكمامات”.

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