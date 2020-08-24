لبنان | وزارة الاتصالات: طابع بريدي تذكاري في ذكرى مئوية لبنان الكبير

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وزارة الاتصالات
أعلنت وزارة الاتصالات – المديرية العامة للبريد انها ستضع بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري “ذكرى مئوية لبنان الكبير” في التداول، وفقا لما يلي:
النوع طابع تذكاري، مناسبة الاصدار ذكرى مئوية لبنان الكبير، الفئة الف ليرة، العدد 50 الف، تاريخ الوضع في التداول 1/9/2020.
وأشارت الى انه يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول.
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