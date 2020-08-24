لبنان | سيدة الجبل: للتأكيد على اعتبار “حزب الله”خارج الشراكة السياسية بعد ادانته بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

عقد “لقاء سيدة الجبل” خلوةً خلص فيها إلى اقتراح ورقة عمل سياسية كأساس لنقاش جدي ومسؤول مع مختلف قوى المعارضة والاعتراض ومجموعات ثورة ١٧ تشرين التي تتقاطع عند اعتبار ان لبنان فاقد لقراره الحر جراء وصاية سلاح حزب الله والذي رهن لبنان لمصلحة إيران”.

وجاء في البيان الذي تضمن نص ورقة العمل السياسية: “أولاً الإصرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بقرارٍ صادر عن مجلس الأمن الدولي لكشف أسباب الفاجعة التي حلت بلبنان يوم الرابع من آب الحالي. هذا الإصرار سببه أن لا ثقة سياسية ولا مهنية بقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية على كشف حقيقة جريمة المرفأ، خصوصاً أنه وبعد مرور عشرين يومٍ على هذا التفجير المهول لم يصدر أي شيء عن الفريق المكلف بالتحقيق. علماً أن رئيس الحكومة كان قد ألزم نفسه ووعد اللبنانيين بإعلان نتائج التحقيق خلال مهلة خمسة أيام، ولكنه لم يلتزم.

ثانياً، التمسك بالتطبيق الحرفي والكامل للدستور واتفاق الطائف وعلى كل المستويات انسجاماً مع نظام المصلحة اللبنانية وقرارات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً 1559 – 1680 – 1701.

ثالثاً، التأكيد على اعتبار “حزب الله” خارج الشراكة السياسية بعد ادانته بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكونه أداة لمشروع وصاية خارجية وكل أدائه يناقض العيش المشترك ولبنان الرسالة. والتشديد على سقوط ثلاثية “جيش وشعب ومقاومة”، إذ ظهر بوضوح أن ما يُسمّى بالمقاومة مجرد غطاء للأعمال الإرهابية، وان الجيش والشعب لا يمكنهما العيش أو التعايش والتكيف مع الإرهاب”.