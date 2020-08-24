لبنان | بعد أن واكبت علاج المصابين جراء الانفجار..البعثة الكازاخستانية الطبية ستغادر لبنان فور انتهاء مهمتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 3:05 مساءً

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن سفير جمهورية كازاخستان يرجان كاليكينوف على رأس وفد ضم القنصل الفخري في لبنان يوسف كنعان وممثلين عن البعثة الطبية العسكرية التي ستغادر لبنان بعد انتهاء مهمتها التي بدأت غداة انفجار مرفأ بيروت لتقديم المساعدة في العلاجات الطبية للذين أصيبوا في الانفجار.

ونوه الوزير حسن بهذه “المبادرة الإنسانية التي تدل على أواصر الصداقة بين لبنان وكازاخستان”، معربا عن “الشكر للوقوف إلى جانب لبنان وسط الظروف الصعبة التي يمر بها”، متمنيا “لجمهورية كازاخستان الصديقة المزيد من التطور والإزدهار والأمن والسلام”. وشكر القنصل كنعان لتقديمه هبة إلى وزارة الصحة العامة إشتملت على أجهزة تنفس إصطناعي لمستشفيات حكومية وخاصة.

بدوره، لفت السفير كاليكينوف إلى أن ما قامت به دولته هو “واجب تجاه لبنان”، موضحا أن “البعثة الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الكازاخستانية ضمت اثنين وثلاثين اختصاصيا في الجراحة العامة والجراحة الطارئة وجراحة الأعصاب وطب التخدير والإنعاش، إلى جانب كادر طبي متخصص في الجراحة”. وقال: “هؤلاء تعاونوا، تحت إشراف وزارة الصحة العامة، مع أطباء ومسعفين لبنانيين في مستشفيات حكومية لبنانية في صيدا والبوار ومشغرة والمستشفى العسكري في بيروت”.