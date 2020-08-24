لبنان | بري يدعي على محطة الـ”mtv” وديما صادق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ دقيقتين آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 2:09 مساءً رئيس مجلس النواب نبيه بري تقدم المحامي علي رحال بوكالته عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس النيابي بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية بوجه محطة الـMTV و ديما صادق و رياض طوق و آخرين. وتقدم بالشكوى بجرم إثارة النعرات و القدح و الذم و التحقير و نشر الاخبار الكاذبة و ذلك على خلفية ما تم نشره ببرنامج “بإسم الشعب” تاريخ 19 آب 2020.

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