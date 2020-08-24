لبنان | بهاء الحريري يطالب بالمحاسبة واسقاط النظام ويعيد نشر ما قاله البطريرك الراعي عن والده الشهيد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 4 دقائق

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً “منذ إغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري لم يتم بناء مؤسسة واحدة في لبنان بل لم تتمكن منظومة الفساد من ترميم مبنى واحد وهذا ما يجعلنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى نطالب بالمحاسبة و الضغط أكثر لإسقاط هذا النظام”.

وفي تغريدة ثانية اعاد بهاء الحريري نشر ما جاء في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نقلاً عن موقع “صوت بيروت انترناشونال” وذلك تحت عنوان “الراعي: نحتاج إلى شخصيّةٍ مثل رفيق الحريري تُعيد نسج العلاقات العربيّة والدوليّة”.