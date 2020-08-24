لبنان | توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين او 3 ايام؟

وزير المال غازي وزني
تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي وزودّه بتوجيهاته، مشدداً على ضرورة ان يتم التوقيع في اقرب وقت ممكن.
اعتبر وزير المال غازي وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية ان رؤية فخامة الرئيس لموضوع التدقيق المالي الجنائي رؤية اصلاحية شاملة لا تقتصر على المصرف المركزي بل تتخطاه الى كل المؤسسات وحتى الوزارات.
واوضح ان عون تابع بشكل يومي وحثيث موضوع التحقيق المالي الجنائي، وهو يعتبره خطوة هامّة واساسية من اجل الاصلاح، ويشكّل ايضاً مطلباً دولياً.
وختم”: نتوقع توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين او 3 ايام”.
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