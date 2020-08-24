لبنان | الاسمر: نرفض خطط رفع الدعم عن القمح والادوية والمشتقات النفطية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 60 دقيقة

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، “رفضه المطلق لخطط رفع الدعم عن القمح والأدوية والمشتقات النفطية، التي يتهامس بها بعض المسؤولين في الدولة”.

وذكر اللبنانيين بأن الحكومة سبق أنا اقرت سلة غذائية مدعومة لأكثر من 200 صنف، ولم نعثر لها على أي أثر، سوى في الخطابات والبيانات، فلا زالت الأسعار ترتفع، ولا زالت السلع الموعودة بعيدة المنال عن الفقراء، ولا زالت القيمة الشرائية للرواتب تتآكل يوما بعد يوم.

واعتبر أن رفع الدعم مترافقا مع تعاميم وتدابير يومية لمصرف لبنان وجمعية المصارف ما هو إلا وسيلة ناجعة للـ Haircut ووضع اليد بصورة غير مباشرة على الودائع والتعويضات وجنى الأعمار.

واشار الى ان “الخطط المتداول بها من بطاقات مؤونة وإذلال للناس للحصول على المواد الأساسية من رغيف وأدوية ومشتقات نفطية، ليست سوى معالجات وهمية لمشاكل كبيرة، نرفضها رفضا مطلقا، ونطالب المعنيين بالإسراع بتشكيل حكومة قادرة وتضم شخصيات وازنة وعاقلة، تعبر بهذا الوطن الى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي نحذر أن المساس به سيؤدي الى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه”.