لبنان | بلدية داربعشتار: إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت بلدية داربعشتار في بيان، ان الآنسة (ج. ب. ش) قد خضعت لفحص pcr ثان، يوم السبت الواقع فيه 22 آب 2020 وجاءت النتيجة ايجابية، علما انها لا تزال تلتزم الحجر المنزلي.

وطلبت البلدية من جميع من تواصل او احتك مع عائلتها التزام الحجر المنزلي، معلنة انها تتابع الموضوع، وستخضع جميع المخالطين لفحص pcr.

وبعد الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، تتزايد المخاوف من احتمال وقوع كارثة جديدة في لبنان، وهذه المرة صحية، بعد أن سجل البلد الذي لا يزال يعيش صدمة انفجار مرفأ بيروت، أرقاما قياسية في عدد الإصابات المؤكدة، وفقا للأرقام الرسمية.

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وبالمقارنة مع معدل الإصابات قبل شهر من الآن، فإن معدل الإصابات المؤكدة حاليا تضاعف 6 مرات، حيث ارتفعت أرقام الإصابات خلال الأسبوع المنصرم بشكل قياسي حيث تم تسجيل حوالي 600 إصابة في اليوم، مقابل معدل 100 إصابة في يوليو الماضي.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان سجل أكثر من 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء ظهور الجائحة، فيما أودى الفيروس، بحياة 121 شخصا داخل لبنان.

ومما يزيد الأمر سوءا في لبنان، فإن انفجار المرفأ، أدى إلى تدمير 3 مستشفيات رئيسية، كانت تساهم في احتواء المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يضاعف الضغط على النظام الصحي، الذي يعمل لمكافحة هذا الوباء، بالتزامن مع استقباله للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات جراء انفجار المرفأ.