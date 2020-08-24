لبنان | رئيس جمعية تجار بيروت: لرفع الإقفال عن المؤسسات التجارية قبل الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن انفجار المرفأ ضرب كلّ لبناني حتّى في الاغتراب وعندما تُصاب العاصمة يُصاب لبنان بأكمله.

وقال شماس، إن “هناك خيبة واضحة من قبل المجتمع الدولي لأنّ الإنفجار الذي وقع شبه نووي وحرّك ضمير العالم ولكنّه لم يحرّك أمواله”.

وأكد أن الدولة غائبة خصوصاً في الموضوع الاقتصادي وسنكون محظوظين إذا بقي 25 في المئة من المؤسسات التجارية على قيد الحياة.

وأوضح أننا “لا نستخفّ أبداً بفيروس كورونا وكنّا من أكثر الملتزمين للحدّ من انتشاره ولكنّ التدابير لا تؤمّن أيّ توازن بين الشأنين الصحي والاقتصادي”.

ورأى شماس أن القرار الظالم بالإقفال لا يمكن أن يستمر بعد اليوم. ودعا إلى اتّخاذ قرار برفعه عن القطاع التجاري ونحن ملتزمون البروتوكول الذي وضعته الجهات الرسمية وليُحاسَب المخالفون ونقبل بالفتح 6 ساعات في اليوم.

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وشدد على أن القرارات التي تُتّخذ “تحت الدرج” لا علاقة لنا بها لذلك نطالب الحكومة برفع الإقفال عن المؤسسات التجارية قبل الأربعاء.

وطالب شماس بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لأنّ الملفات ضخمة كما طالب باختيار سيّدات ورجالات دولة فلا نريد مبتدئين ولا هواة لأنّ اللبنانيين ليسوا حقل تجارب.

وشدد على أننا “لا نقبل بتعيين أشخاص فاشلين أو جاهلين أو “معقّدين” أو حاقدين أو يخفون أيّ ضغينة بحقّ القطاع التجاري”.

ورأى أن الحكومة العتيدة مُطالبة بوضع مخطط توجيهي لإعادة بناء مرفأ بيروت والعاصمة لكي تستعيد رونقها ونريد أن يكون الاقتصاد منتجاً وعلى الدولة أن ترعى القطاعات لا سيما القطاع التجاري.

كما طالب بإلغاء الضرائب عن العام 2020 وإجراء تسويات ضريبية نهائية عن الغرامات والمتوجبات والمتأخرات لنهاية 2019 ونطالب بعدم التفكير بفرض أي ضريبة تحت أي مسمى بالموازنات اللاحقة.