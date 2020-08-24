كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين مطار بيروت أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج دفعة ثانية من فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/8/2020 ؛ وأظهرت النتائج وجود حالة ايجابية واحدة. وجاءت النتائج كالتالي: ” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.