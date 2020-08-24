لبنان | جعجع مستذكراً شهداء تفجير مسجدي التقوى والسلام: ما زلنا من دون محاكمات ولا قصاص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

استذكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفجير مسجدي التقوى والسلام.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “فلنتذكّر شهداء تفجير مسجدي التقوى والسلام. ولنتذكّر ان هناك تحقيقاً عدلياً دقيقاً قد أجري في هذه الجريمة، وانه تم اكتشاف كل ملابساتها وتفاصيلها وأشخاصها”.

وأضاف عبر “تويتر”، “لكن ما زلنا من دون محاكمات ولا قصاص عادل يردع المجرمين”.