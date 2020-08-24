رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
استذكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفجير مسجدي التقوى والسلام.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “فلنتذكّر شهداء تفجير مسجدي التقوى والسلام. ولنتذكّر ان هناك تحقيقاً عدلياً دقيقاً قد أجري في هذه الجريمة، وانه تم اكتشاف كل ملابساتها وتفاصيلها وأشخاصها”.
وأضاف عبر “تويتر”، “لكن ما زلنا من دون محاكمات ولا قصاص عادل يردع المجرمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جعجع مستذكراً شهداء تفجير مسجدي التقوى والسلام: ما زلنا من دون محاكمات ولا قصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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