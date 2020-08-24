لبنان | 74 عينة لمواطنين خالطوا مصابين في قرى الضنية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 3 ساعات

أخذت طبيبة قضاء المنية ـ الضنية بسمة الشعراني، بالتعاون مع رئيس جهاز الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى، وجهاز الطوارئ والاغاثة في الجمعية الطبية الاسلامية، بمواكبة شرطة الاتحاد والبلديات المعنية، 74 عينة لمواطنين خالطوا مصابين بفيروس “كورونا” كوفيد 19 في بلدات: بقاعصفرين، بقرصونا، قرصيتا، نمرين، بيت الفقس، مراح السفيرة وبطرماز.

وتم نقل العينات إلى مستشفى طرابلس الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على أن تظهر النتائج لاحقا.

تتزايد المخاوف من احتمال وقوع كارثة جديدة في لبنان، وهذه المرة صحية، بعد أن سجل البلد الذي لا يزال يعيش صدمة انفجار مرفأ بيروت، أرقاما قياسية في عدد الإصابات المؤكدة، وفقا للأرقام الرسمية.

Advertisements

وبالمقارنة مع معدل الإصابات قبل شهر من الآن، فإن معدل الإصابات المؤكدة حاليا تضاعف 6 مرات، حيث ارتفعت أرقام الإصابات خلال الأسبوع المنصرم بشكل قياسي حيث تم تسجيل حوالي 600 إصابة في اليوم، مقابل معدل 100 إصابة في يوليو الماضي.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان سجل أكثر من 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء ظهور الجائحة، فيما أودى الفيروس، بحياة 121 شخصا داخل لبنان.

ومما يزيد الأمر سوءا في لبنان، فإن انفجار المرفأ، أدى إلى تدمير 3 مستشفيات رئيسية، كانت تساهم في احتواء المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يضاعف الضغط على النظام الصحي، الذي يعمل لمكافحة هذا الوباء، بالتزامن مع استقباله للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات جراء انفجار المرفأ.