لبنان | طقس قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مطلع هذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

يسيطر طقس قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مطلع هذا الأسبوع.

وجاء في تفاصيل نشرة الطقس اليوم:

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية علما أن معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل: من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل.

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الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,06 ساعة غروب الشمس: 19,15