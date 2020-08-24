قتيل
دهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لاحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة.
وأفيد أن المطلوب واجه القوة، ما اضطرها الى التعامل معه بالنار، حيث سمع اثر ذلك دوي انفجار لم يعرف ما اذا كان المطلوب قد فجر نفسه.
ولا يزال هناك تكتم كبير على هوية الشخص الذي اضحى قتيلا، وما اذا كان ثمة مطلوبين اخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الامن الداخلي لايضاح صورة وحقيقة ما حصل.
وفي تفاصيل سابقة عن جريمة كفتون، كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في الجريمة أن “الخلية التي اغتالت الشباب في البلدة كان هدفها السرقة في البدء وبعدها ربما تنفيذ عمل أمني ما”.
وأشارت المصادر الى أن “الهدف من السرقة هو تجميع الأموال من أجل القيام بعمليات أمنية.
ولفتت المصادر الى أن “الموقوف إيهاب شاهين سلمته اللجنة الأمنية الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما اطلق النار من داخل منزله على عناصر القوة الضاربة في الشعبة واصاب احدهم بكتفه، فتوقفت المداهمة واستعاض عنها بمفاوضات مع اللجنة الأمنية في المخيم التي عملت على تسليمه فجر اليوم”.
وأوضحت المصادر أن “شاهين كان خلال ساعات المفاوضات وببرودة دم كبيرة، يرسل رسائل الى مجموعات واتساب في طرابلس ويبلغهم فيها أنه محاصر وأن لا علاقة له بالموضوع ، علماً أنه كان قد أوقف مرتين في السابق وأخلي سبيله بقضايا ارهاب، سرقة وغيرها”.
وأكدت المصادر أن “شباب كفتون جنبوا بشهادتهم لبنان من دم جديد”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قتيل إثر مداهمة شقة في العامرية في عكار على خلفية جريمة كفتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.