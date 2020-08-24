لبنان | قتيل إثر مداهمة شقة في العامرية في عكار على خلفية جريمة كفتون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

دهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لاحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة.

وأفيد أن المطلوب واجه القوة، ما اضطرها الى التعامل معه بالنار، حيث سمع اثر ذلك دوي انفجار لم يعرف ما اذا كان المطلوب قد فجر نفسه.

ولا يزال هناك تكتم كبير على هوية الشخص الذي اضحى قتيلا، وما اذا كان ثمة مطلوبين اخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الامن الداخلي لايضاح صورة وحقيقة ما حصل.

وفي تفاصيل سابقة عن جريمة كفتون، كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في الجريمة أن “الخلية التي اغتالت الشباب في البلدة كان هدفها السرقة في البدء وبعدها ربما تنفيذ عمل أمني ما”.

Advertisements

وأشارت المصادر الى أن “‫الهدف من السرقة هو تجميع الأموال من أجل القيام بعمليات أمنية.

ولفتت المصادر الى أن “الموقوف إيهاب شاهين سلمته اللجنة الأمنية الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما اطلق النار من داخل منزله على عناصر القوة الضاربة في الشعبة واصاب احدهم بكتفه، فتوقفت المداهمة واستعاض عنها بمفاوضات مع اللجنة الأمنية في المخيم التي عملت على تسليمه فجر اليوم”.

وأوضحت المصادر أن “شاهين كان خلال ساعات المفاوضات وببرودة دم كبيرة، يرسل رسائل الى مجموعات واتساب في طرابلس ويبلغهم فيها أنه محاصر وأن لا علاقة له بالموضوع ، علماً أنه كان قد أوقف مرتين في السابق وأخلي سبيله بقضايا ارهاب، سرقة وغيرها”.

وأكدت المصادر أن “شباب كفتون جنبوا بشهادتهم لبنان من دم جديد”.