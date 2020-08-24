لبنان | حساب مفبرك لوزير الصحة… “تغريدات ومواقف لا علاقة للوزير بها”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نبه المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في بيان، من “وجود حساب مفبرك على موقع تويتر باسم الوزير حسن، ينشر تغريدات ومواقف لا علاقة للوزير بها، مستخدما لغة بعيدة عن أدب التخاطب والأسلوب العلمي في مقاربة الشأن الصحي المتصل بكيفية مواجهة وباء كورونا”.

وأكد المكتب الإعلامي أن الجهات القانونية المختصة ستلاحق الحساب المفبرك، مذكرا بأن الحساب الرسمي الوحيد للوزير حسن هو التالي: @Hamad_hassan20.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة إثر قلة الالتزام التي نبعت من المواطنين.

إذ بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت وتدمير نصف العاصمة، وإثر حجم هول الكارثة، تجاهلت الناس “كورونا” وعمدت إلى إزالة الركام ومساعدة المواطنين المدمرين من كل النواحي.

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لذلك، شهد لبنان ارتفاعاً غير مسبوقاً في عدد الإصابات بالفيروس.

في سياق متصل، أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “من يتوفى بفيروس كورونا لا يتقاضى عنه أي تعويض بعكس كل الشائعات أو مساعدة إجتماعية لعائلته وكل ما يسوّق قد يكون بغاية تفشيل الجهود المضنية بمحاربة الوباء والإستخفاف به أو تبرير لتقصير طبي معين أو لغاية ما”.

وحذر حسن عبر “تويتر” من أن الموضوع لا يحتمل مزاح ومزاجية، الوباء في مرحلة خطرة …اليقظة”.

ودخل لبنان، الجمعة، مرحلة إغلاق تام لمدة أسبوعين، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا، بعد الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بالفيروس.