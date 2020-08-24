لبنان | 4 إصابات بفيروس كورونا في غزة البقاعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة العامة عن 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لكل من: خ. الحلاق، ف. السوقي سكان القادرية، ن. الحريري سكان الصويري وآ. عبد الواحد، بالإضافة إلى وجود حالة تم الاعلان عنها سابقا تعود لـم. السوقي في غزة البقاعية.

وأكد رئيس البلدية محمد المجذوب أن الأسماء المذكورة مخالطة لأكثر من 400 شخص من البلدة، وهو يسعى جاهدا لإحضار وزارة الصحة وإجراء فحوصات عشوائية، كما عمل على حجر الأسماء المذكورة، مشددا على من يشعر بأي عارض الإتصال بالبلدية فورا.

وناشد أبناء البلدة توخي الحذر والوعي التام حيال هذا الأمر للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة إثر قلة الالتزام التي نبعت من المواطنين.

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إذ بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت وتدمير نصف العاصمة، وإثر حجم هول الكارثة، تجاهلت الناس “كورونا” وعمدت إلى إزالة الركام ومساعدة المواطنين المدمرين من كل النواحي.

لذلك، شهد لبنان ارتفاعاً غير مسبوقاً في عدد الإصابات بالفيروس.

في سياق متصل، أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “من يتوفى بفيروس كورونا لا يتقاضى عنه أي تعويض بعكس كل الشائعات أو مساعدة إجتماعية لعائلته وكل ما يسوّق قد يكون بغاية تفشيل الجهود المضنية بمحاربة الوباء والإستخفاف به أو تبرير لتقصير طبي معين أو لغاية ما”.

وحذر حسن عبر “تويتر” من أن الموضوع لا يحتمل مزاح ومزاجية، الوباء في مرحلة خطرة …اليقظة”.