لبنان | تعقيم مقر نقابة المهندسين في طرابلس للوقاية من فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قامت اليوم، فرق الوقاية الصحية في الجمعية الطبية الاسلامية، وبناء لطلب نقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، بتعقيم مقر نقابة المهندسين في طرابلس، تحصينا للنقابة وحماية للمهندسين والموظفين من وباء “كورونا”.

وقد شملت عمليات التعقيم كل الغرف والاقسام في النقابة.

تتزايد المخاوف من احتمال وقوع كارثة جديدة في لبنان، وهذه المرة صحية، بعد أن سجل البلد الذي لا يزال يعيش صدمة انفجار مرفأ بيروت، أرقاما قياسية في عدد الإصابات المؤكدة، وفقا للأرقام الرسمية.

وبالمقارنة مع معدل الإصابات قبل شهر من الآن، فإن معدل الإصابات المؤكدة حاليا تضاعف 6 مرات، حيث ارتفعت أرقام الإصابات خلال الأسبوع المنصرم بشكل قياسي حيث تم تسجيل حوالي 600 إصابة في اليوم، مقابل معدل 100 إصابة في يوليو الماضي.

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وخرج المتظاهرون في ميادين العاصمة بعد الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس للطالبة بالقضاء على الفساد واستقالة النخب السياسية المسيطرة على الدولة، حيث يرجح أن التجمعات التي جاءت بعد الانفجار، إضافة إلى تشرد مئات الآلاف من منازلهم، كانا سببا إضافيا لتضاعف أعداد الإصابات بمرض “كوفيد 19”.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان سجل أكثر من 12 ألف إصابة مؤكدة منذ بدء ظهور الجائحة، فيما أودى الفيروس، بحياة 121 شخصا داخل لبنان.

ومما يزيد الأمر سوءا في لبنان، فإن انفجار المرفأ، أدى إلى تدمير 3 مستشفيات رئيسية، كانت تساهم في احتواء المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يضاعف الضغط على النظام الصحي، الذي يعمل لمكافحة هذا الوباء، بالتزامن مع استقباله للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات جراء انفجار المرفأ.