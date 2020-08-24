كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 12:59 صباحًا قوى الامن الداخلي أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عبر تويتر، أن “وسائل الاعلام تداولت خبرا بان القوى الامنية اشتبهت بجسم غريب في محلة ساقية الجنزير- بيروت وعملت على تطويق المكان” مشيرة الى أنه “بعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في قوى الامن الداخلي تبين انه خال من اي مواد متفجرة وهو عبارة عن حقيبة تحتوي على مناشف وثياب.” وأرفقت التغريدة بالصور التالية: محتويات الحقيبة

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد الإشتباه بجسم غريب في ساقية الجنزير… هذا ما أوضحته قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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