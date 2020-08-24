لبنان | بالصور: أضرار في مساحات شاسعة من اشجار اللزاب والارز والصنوبر احترقت في مشمش – عكار

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آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 11:59 مساءً
أضرار نتجية حرائق في منطقة (مشمش - عكار)
نجحت عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا وبمشاركة طوافة تابعة للقوات الجوية، بإخماد الحريق الذي شب في مساحة شاسعة من الاعشاب اليابسة واشجار الأرز والصنوبر و اللزاب في بلدة مشمش في عكار.
وقد تمت السيطرة على الحريق بعد جهود مضنية دامت منذ نحو الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة الثامنة مساء، حيث استعانت العناصر بادوات الاطفاء اليدوية للتمكن من السيطرة على الحريق بسبب وعورة المنحدرات وعدم توفر الطرقات في هذه المنطقة الجبلية.
وقد نشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر صفحتها على فيسبوك صورا تظهر حجم الضرر الذي لحق بالمساحة العشبية والاشجار المتوعة في تلك الغابات.
وكانت الحركة البيئية اللبنانية قد اشارت في منشور عبر فيسبوك الى أنها طالبت بإعلان حالة طوارىء بيئية، وقالت: طالبنا بإعلان حالة طوارىء بيئية ولكنهم أقفلوا آذانهم وأحرقوا البلد”.
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