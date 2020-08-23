لبنان | تجمّع في طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

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تجمّع في طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية
تجمع عدد من الثوار في ساحة عبد الحميد كرامي “النور”، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية.
وندد المشاركون في التجمع بـ “تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، وطرق المجاعة أبواب عائلات باتت عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية اليومية لأبنائها، في ظل البطالة، والإقفال تنفيذا لمقررات التعبئة العامة”، مشددين على “إطلاق صرخة حق ووجع في وجه الظلم وتفشي الفساد”.
وبعد الوقفة الاحتجاجية، انطلق المشاركون بمسيرة راجلة باتجاه طريق الميناء، وصولا إلى مسجد السلام، للتذكير بجريمة التفجير التي طالت مسجدي التقوى والسلام وذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، ولاقتها مسيرة على الدراجات النارية وصلت إلى الباحة الخارجية للمسجد، وأكد عدد المتظاهرين “التمسك بالعدالة والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بالمخططين والمنفذين”.
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