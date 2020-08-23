لبنان | رئيس بلدية بعاصير يكشف سبب انفجار اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 11:11 مساءً

أكَّد رئيس بلدية بعاصير أمين القعقور، ان “الخبير العسكري الذي كشف على موقع الانفجار بالقرب من مدافن البلدة الجديدة غروب اليوم الأحد، اوضح انه ناجم عن قنينة بداخلها مواد شديدة الاشتعال، تنر وبويا او ما شابه ذلك، وقد تفاعلت مع حرارة الطقس العالية، ما ادى الى انفجارها، دون التسبب بأية خسائر في الارواح”.

ونفى القعقور الاشاعات التي تحدثت عن انفجار قنبلة او اصبع ديناميت.

وكانت أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام، أنه سمع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة”.

وأشارت إلى أنه “على الاثر، حضرت عناصر من القوى الامنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.